Иракская разведка нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГИЛ

Один из командиров террористической группировки "Исламское государство", приближенных к ее лидеру Абу Бакру аль-Багдади, был нейтрализован в провинции Анбар на западе страны, говорится в заявлении минобороны Ирака, передает РИА Новости.

"В ходе качественной разведывательной операции, отличавшейся смелостью и планированием и выполненной в соответствии с точной разведывательной информацией и уверенной организацией засады, подразделения военной разведки седьмой дивизии при взаимодействии с разведкой первого батальона 29-й пехотной бригады сумели свергнуть одного из высокопоставленных террористов в Хите в провинции Анбар", - сообщается в заявлении.

Как отмечается в заявлении, нейтрализованный террорист считается одним из приближенных аль-Багдади, он был "военным эмиром" ИГИЛ в городе Хит до его освобождения.

Иракское минобороны не уточнило, был ли террорист ранен или убит.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства" после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.