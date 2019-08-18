Отдел информации 17:01

Накануне в центре отдыха Relax произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Прибывшим в центр отдыха сотрудникам Министерства налогов не позволили провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве налогов. В результате совместных мероприятий, осуществленных налоговыми органами, Министерством внутренних дел и органами прокуратуры, были задержаны 6 человек, среди которых руководитель центра отдыха, сын депутата Милли Меджлиса Игбала Мамедова - Миргамид Нариманлы.

В отношении Миргамида Нариманлы и его близких родственников Орхана Нариманлы, Пярвиза Аскерова, Фамиля Иманова, Рагима Шахвердиева и Амиля Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста. В свою очередь, депутат Игбал Мамедов назвал произошедшее в центре отдыха провокацией.