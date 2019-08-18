Минналогов пришло с проверкой... А депутат обвинил правоохранительные органы в провокации обновляется
Накануне в центре отдыха Relax произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Прибывшим в центр отдыха сотрудникам Министерства налогов не позволили провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве налогов.
В результате совместных мероприятий, осуществленных налоговыми органами, Министерством внутренних дел и органами прокуратуры, были задержаны 6 человек, среди которых руководитель центра отдыха, сын депутата Милли Меджлиса Игбала Мамедова - Миргамид Нариманлы.
В отношении Миргамида Нариманлы и его близких родственников Орхана Нариманлы, Пярвиза Аскерова, Фамиля Иманова, Рагима Шахвердиева и Амиля Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста.
В свою очередь, депутат Игбал Мамедов назвал произошедшее в центре отдыха провокацией.
«Я только сегодня приехал. У нас нет никаких проблем с налоговыми органами. Сотрудники налоговых органов 15 августа проводили проверку в Relax, тогда же между работниками центра отдыха и посетителями произошла драка. Сотрудники полиции вмешались в происшедшее. Может быть, именно тогда сотрудники налоговых органов оказались там и произошло нелицеприятное событие», - заявил депутат.
Игбал Мамедов также опроверг информацию о задержании своего сына и еще четырех человек.
«Информация о задержании моего сына и родственников – ложь!», - заявил депутат.
Несколько минут назад правоохранительные органы и Минналогов выступили с совместным заявлением. В ближайшие минуты haqqin.az представит текст заявления вниманию читателей.
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