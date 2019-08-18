Взрыв в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии расследует взрыв, который прогремел в понедельник в деревне Ньютаунбатлер в графстве Фермана на границе с Ирландией. В результате взрыва никто не пострадал, правоохранители полагают, что целью взрыва была попытка убить полицейских, передает ТАСС.

"Около 10:35 полицейские сообщили о взрыве в районе пересечения Кэвэн Роуд и Уоттлбридж Роуд. Информации о пострадавших нет, полицейские расследуют причину взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Северной Ирландии.

"Взрыв в Фермане этим утром по-настоящему низок. Очевидная и намеренная попытка убить полицейских Северной Ирландии", - написал главный констебль Северной Ирландии Саймон Берн Twitter.