Правоохранительные органы: "В полицейских и налоговиков полетели камни, им нанесли телесные повреждения" о беспределе сына депутата
Министерство налогов, МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с инцидентом в центре отдыха Relax в Лерикском районе.
Напомним, что ранее в этом центре отдыха произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Владельцы центра отдыха не позволили сотрудникам Минналогов провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
В совместном заявлении правоохранительных органов говорится, что 16 августа в центре отдыха Relax планировалось проведение мероприятий по налоговому контролю. Причиной этому послужило резкое сокращение налоговых поступлений со стороны данного коммерческого учреждения.
В заявлении подчеркивается, что центр отдыха Relax расположен на территории в 14 гектаров, обладает 142 номерами для приема гостей, а также 20 объектами различного назначения. Несмотря на это, в 2018 году этот туристический центр выплатил налогов всего на 10 726 манатов. А за прошедший период текущего года налоговые выплаты составили всего 972 маната.
Кроме этого, несмотря на то, что центр отдыха имеет единую систему управления, в целях уклонения от налогов, расположенные здесь объекты были зарегистрированы на разных лиц, а ряд объектов и вовсе действовал без соответствующего налогового учета.
Руководству центра отдыха неоднократно делались предупреждения о необходимости соблюдать требования налогового законодательства и устранения имеющихся недостатков. Однако, эти предупреждения были проигнорированы.
Поэтому, в целях определения реального налогового потенциала центра отдыха Relax, Территориальным налоговым управлением №6 Минналогов было принято решение о проведении на этих коммерческих объектах мер по хронометражу и налоговому контролю.
Прибывшие в этих целях сотрудники Минналогов 16 августа столкнулись в центре отдыха с сопротивлением. Им помешали проводить свою законную деятельность.
Несмотря на то, что руководству центра были предоставлены все необходимые документы и решения о проведении проверки, сотрудники Минналогов не были допущены на территорию центра отдыха.
Вмешательство прибывших на место сотрудников Управления полиции Лерикского района, а также Исполнительной власти также не дало результатов. Представившиеся должностными лицами центра отдыха люди атаковали сотрудников Минналогов и полиции и нанесли им различные телесные повреждения. Помимо этого, в служебные автомобили Минналогов были брошены камни, в результате чего они получили значительные повреждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, создана и откомандирована в район специальная следственная группа, состоящая из опытных сотрудников полиции и прокуратуры.
Также в район были откомандированы должностные лица МВД, Генпрокуратуры и Министерства налогов. В связи с инцидентом МВД и Генпрокуратура взяли ситуацию под контроль, проводятся оперативные мероприятия.
Полностью восстановлен общественный порядок и обеспечено проведение налоговых мероприятий сотрудниками налоговых органов в центре отдыха Relax.
С использованием криминалистических технических средств по уголовному делу были проведены фото и видео съемки места происшествия, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, определены и опрошены свидетели происшествия, назначены судебно-медицинская, криминалистическая и другие экспертизы.
По делу были задержаны руководящие сотрудники центра отдыха Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рагим Шахвердиев и Амиль Аббасов. Им предъявлены обвинения по статьям 309.2 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 315.2 (Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья) УК Азербайджана.
Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Следственное управление Генпрокуратуры по тяжким преступлениям продолжает комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления всех аспектов уголовного дела и круга лиц, причастных к преступлению. В настоящее время в центре отдыха и туризма Relax все объекты нормально функционируют, гости центра спокойно отдыхают, и в тоже время мероприятия по налоговому контролю проводятся в обычном режиме.