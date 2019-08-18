Отдел информации 17:32

Министерство налогов, МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с инцидентом в центре отдыха Relax в Лерикском районе. Напомним, что ранее в этом центре отдыха произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Владельцы центра отдыха не позволили сотрудникам Минналогов провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В совместном заявлении правоохранительных органов говорится, что 16 августа в центре отдыха Relax планировалось проведение мероприятий по налоговому контролю. Причиной этому послужило резкое сокращение налоговых поступлений со стороны данного коммерческого учреждения.

В заявлении подчеркивается, что центр отдыха Relax расположен на территории в 14 гектаров, обладает 142 номерами для приема гостей, а также 20 объектами различного назначения. Несмотря на это, в 2018 году этот туристический центр выплатил налогов всего на 10 726 манатов. А за прошедший период текущего года налоговые выплаты составили всего 972 маната. Кроме этого, несмотря на то, что центр отдыха имеет единую систему управления, в целях уклонения от налогов, расположенные здесь объекты были зарегистрированы на разных лиц, а ряд объектов и вовсе действовал без соответствующего налогового учета. Руководству центра отдыха неоднократно делались предупреждения о необходимости соблюдать требования налогового законодательства и устранения имеющихся недостатков. Однако, эти предупреждения были проигнорированы. Поэтому, в целях определения реального налогового потенциала центра отдыха Relax, Территориальным налоговым управлением №6 Минналогов было принято решение о проведении на этих коммерческих объектах мер по хронометражу и налоговому контролю. Прибывшие в этих целях сотрудники Минналогов 16 августа столкнулись в центре отдыха с сопротивлением. Им помешали проводить свою законную деятельность. Несмотря на то, что руководству центра были предоставлены все необходимые документы и решения о проведении проверки, сотрудники Минналогов не были допущены на территорию центра отдыха.