Президент Палестины отказался от услуг всех своих советников

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от услуг всех имеющихся у него советников вне зависимости от их ранга и качества предоставляемых палестинскому лидеру консультаций. Об этом в понедельник сообщило агентство Wafa.

Согласно распоряжению Аббаса, он "прекращает пользоваться услугами всех своих советников вне зависимости от их звания или ранга".

Президент Палестины также решил отменить все контракты и обязательства, связанные с исполнением советниками своих обязанностей. Кроме того, по указу Аббаса, приостановлены дополнительные права и привилегии, которыми они пользовались, предоставляя рекомендации и консультируя президента палестинского государства.