Новый этап переговоров по азербайджано-грузинской границе
19 августа состоялась рабочая встреча экспертов государственных комиссий по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы.
Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили ход процесса делимитации и позиции сторон по несогласованным участкам границы.
На несогласованных участках границы запланировано проведение совместного осмотра и измерительных работ.
19-23 августа эксперты планируют проведение совместной работы по отдельным участкам, просмотр оставшихся - будет проведен на очередном этапе.