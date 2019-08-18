Турция заявила о своих потерях в Сирии

Трое турецких военных погибли и 12 пострадали в результате авианалета под Хан-Шейхуном в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявило Министерство обороны Турции.

Сирийские летчики ударили по колонне броневиков Турции, которая, по данным Сирии, направлялась на поддержку боевых формирований сирийских повстанцев. Хан-Шейхун у последних пытаются отбить войска Сирии.

Официальный Дамаск, после того как турецкие военные пересекли границу, обвинил Анкару во вторжении. Власти Турции же заявили, что воздушный удар по ее солдатам нарушает договоренность с Россией по Идлибу, где с осени действует зона деэскалации.