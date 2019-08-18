Ценам на мясо предрекли небывалый взлет

Правительства по всему миру могут ввести налог на красное мясо, эквивалентный акцизу на сигареты. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на результаты исследования компании Fitch Solutions.

Как отмечает издание, на минувшей неделе в целях сократить потребление мяса населением власти Германии предложили повысить НДС на него с семи до 19 процентов. В дальнейшем тенденция может приобрести международный характер, считают исследователи. Кроме того, это может еще более популяризировать вегетарианство и веганство в мире.

Специалисты поясняют, что красное мясо наравне с сигаретами, сладкой газировкой и другими вредными продуктами повышает шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность инсульта, диабета и развития рака. Согласно исследованию специалистов Оксфордского университета, сокращение потребления мяса могло бы предотвратить порядка шести тысяч смертей в год, а также сократить траты на здравоохранение на почти 850 миллионов долларов в год.

Кроме того, согласно исследованию ООН, сокращение потребления мяса могло бы значительно улучшить экологическую ситуацию в мире. По его данным, продовольственная система, построенная человеком, ответственна за 37 процентов всех парниковых выбросов газа в мире.