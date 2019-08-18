Глобальный сбой в работе Instagram

В работе Instagram произошел глобальный сбой, который коснулся пользователей не менее 14 стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает деятельность популярных интернет-ресурсов.

На сбой в работе пожаловались из России, США, ряда европейских стран, Японии, Бразилии, Беларуси и Украины. Причина неизвестна.

Например, 85% пользователей, которые сообщили о сбое в работе Instagram, не могут войти в соцсеть, еще у 9% не получается загрузить фото, а порядка 5% не могут зайти на сайт социальной сети.