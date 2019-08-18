Армянские пограничники украли коров у азербайджанца из Марнеули

В селе Гачаган, расположенном в Марнеульском районе Грузии на границе с Арменией, у жителя села Афлатуна Алиева украдено 12 голов крупного рогатого скота. Об этом Report сообщил член Марнеульского муниципалитета, представитель партии "Единого националистического движении" Азад Керимов.

По его словам, инцидент произошел 4 дня назад: "Жители села и полиция 4 дня ищут пропавший скот. Однако пока безрезультатно. В связи с инцидентом направлено обращение к руководству Марнеульского района".

А.Керимов сказал, что фермер утверждает, что скот был украден армянскими пограничниками: "Аналогичный инцидент имел место в прошлом году. Армянские пограничники украли 15 голов крупного рогатого скота, принадлежащего азербайджанцу. После вмешательства МВД Грузии спустя 12-13 дней 14 голов скотины были возвращены".

Член муниципалитета отметил, что имеющий долги А.Алиев надеется, что большая часть украденного скота будет возвращена.

А.Керимов добавил, что в Грузии на границе с Арменией такие инциденты часто происходят в селах, населенных азербайджанцами: "Несколько месяцев назад армянские пограничники украли лошадь и несколько голов скота. В результате сельским жителям нанесен большой урон".