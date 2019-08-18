Трампу предложили замену Гренландии

«В конце концов после Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит и сепаратист Сальваторе Джулиано, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49-м штатом», – передает ИноТВ содержание публикации.

Автор статьи Тобиас Пиллер полагает, что от подобного предложения Трампа сицилийцы не отказались бы.

Если президенту США Дональду Трампу не удастся заполучить Гренландию, вместо нее ему стоит обратить внимание на Сицилию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

После «содействия» выходу Британии из ЕС Дональд Трамп смог бы «по-настоящему обосноваться в Европе, быстренько отобрав у строптивых европейцев второй большой остров», пишет Пиллер. По его словам, для Вашингтона, у которого на Сицилии пока одна «маленькая военная база», было бы «просто здорово», если бы они могли «использовать весь остров в качестве авианосца».

«Благодаря огромной куче американских денег за покупку Сицилии внешний долг Италии существенно бы уменьшился», – продолжает Пиллер, по словам которого, Сальвини «избавился бы от региона, в котором подавляющее большинство голосует за его противников из «Движения пяти звезд» и лишь немногие – за «Лигу Севера».

Наконец, после приобретения Штатами Сицилии у «пришедшей в упадок американской промышленности» появился бы новый рынок сбыта, заключает Frankfurter Allgemeine.