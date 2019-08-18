Иран создал аналог российского С-300

В Иране завершились работы по созданию зенитно-ракетного комплекса Bavar-373 («Вера-373»), о проектировании которого сообщалось несколько лет назад.

Как передает агентство IRNA со ссылкой на Министерство обороны страны, ЗРК будет представлен уже на следующей неделе. Предположительно, его презентация будет приурочена к Дню оборонной промышленности, который отмечается 22 августа.

Изначально Тегеран взялся за разработку собственных средств противовоздушной обороны, чтобы не быть зависимым от международных санкций, коснувшихся, в частности, закупок российских С-300. Несмотря на то, что Москва поставила Исламской Республике свои системы, их все равно недостаточно для иранских нужд.

По данным Минобороны Ирана, новый комплекс Bavar-373 по своим характеристикам аналогичен российским С-300 и способен поражать цели в радиусе 200 км на максимальной высоте до 27 километров.