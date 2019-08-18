Против Гульнары Каримовой завели новые уголовные дела

Против уже осужденной дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой возбуждено несколько новых уголовных дел. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Узбекистана. «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — приводит заявление прокуратуры РБК.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявления граждан. По данным ведомства, Каримова «в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», пишет ТАСС.

«Затем Г.Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в их последующей незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере. Кроме этого, Г.Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям», - отмечает генпрокуратура.

Гульнара Каримова осуждена на 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения. Ущерб от ее деятельности оценивается приблизительно в $2 млрд. В настоящее время уполномоченные ведомства республики занимаются возвращением из многих стран незаконно вывезенных ею денежных средств.