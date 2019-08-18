Российскую Арктику предложили передать иностранцам

Курирующий российскую Арктику в правительстве вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту Владимиру Путину предупредил о срыве освоения шельфа российскими нефтяными госкомпаниями и предложил пустить в регион иностранцев и российских частников для создания конкуренции, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников и собеседников в нефтегазовых компаниях, которые видели документ.

По словам российского вице-премьера, с 2012 года правительство РФ выдало 69 лицензий на разведку и добычу газа. Компании должны были пробурить 86 скважин в течение 20 лет, но по состоянию на 2019 год пробурены только пять.

Чтобы решить проблему, чиновник предложил использовать норвежскую модель, а именно создать госоператора проектов на нераспределенных участках арктического шельфа. В каждом у российских госкомпаний должно быть не менее 30 процентов, на остальные доли же смогут претендовать частные или иностранные компании.

Также российский вице-премьер рассказал об идее построить буровую платформу ледового класса стоимостью 100 миллиардов рублей. Если сдавать ее в аренду работающим в Арктике компаниям, то, уверяет Трутнев, окупить строительство и разработку удастся за 11 лет.