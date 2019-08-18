ФИФА назвала самые красивые голы года

Международная федерация футбола представила десятку номинантов на награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года, обладатель которой будет назван 23 сентября в здании миланского театра "Ла Скала" на церемонии вручения ежегодных наград, пишет NEWSru.com.

На престижную награду претендуют голы бразильца Матеуса Куньи ("Лейпциг"), шведа Златана Ибрагимовича ("Лос-Анджелес Гэлакси"), аргентинца Лионеля Месси ("Барселона"), камерунки Аджары Нчут (сборная Новой Зеландии), итальянца Фабио Квальяреллы ("Сампдория"), колумбийца Хуана Кинтеро ("Ривер Плейт"), американки Эми Родригес ("Юта Роялс"), североирландки Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лейдис"), англичанина Андроса Таунсенда ("Кристал Пэлас") и венгра Даниэля Жори ("Дебрецен").

Десять лучших голов, забитых с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года, отобраны членами ФИФА и сторонними футбольными экспертами. Интернет-голосование болельщиков, по итогам которого будет сформирована тройка лучших, будет проходить до 1 сентября на сайте ФИФА. Далее победителя определит жюри из легенд ФИФА.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года, в прошлом году ее обладателем стал египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.