Умер богатейший человек Дании

Один из богатейших людей Дании бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года, сообщает Bloomberg. Журнал Forbes оценивал его состояние в $4,4 млрд.

Ларсен начал свой бизнес в 1979 году, открыв магазин мебели и постельных принадлежностей Jysk Sengetøjslager. За следующие 40 лет Jysk превратился в крупнейшего мебельного ретейлера Дании, более 2800 магазинов компании работают сейчас в 52 странах мира — от Германии и Канады до Азербайджана и Таджикистана.

Кроме Jysk в состав группы Lars Larsen Group входит ряд компаний, работающих в различных секторах экономики Дании — от сети суши-ресторанов LETZ Sushi до производителя принадлежностей для гольфа Backtee.

В 2004 году Ларсен опубликовал свою автобиографию «Меня зовут Ларс Ларсен, у меня есть для вас отличная сделка!» и разослал 2,4 млн копий книги во все семьи Дании, что, как отмечает Forbes, позволило ему стать самым читаемым автором в стране.

В июне 2019 года датские СМИ сообщили, что Ларсен покинул пост председателя правления Jysk в связи с тем, что у него диагностировали рак печени. Преемником бизнесмена стал его сын Якоб Брунсборг.