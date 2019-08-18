Путин впервые об акциях протеста в России

По словам российского лидера, протесты оппозиции, которые проходили в Москве с середины июля, связаны с электоральным циклом. Он подчеркнул, что все граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Однако, по его словам, никто не имеет права нарушать закон, пишет Forbes.

Российский президент Владимир Путин во время визита во Францию впервые высказался о протестах в Москве.

«Ни власти, ни какие-то граждане не имеют права доводить ситуацию до абсурда», – заявил Путин, добавив, что подобные действия являются нарушением закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, «должны быть привлечены к ответственности».

Говоря о кандидатах, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, российский лидер отметил, что им помешали «очевидные нарушения правил избирательной кампании», в частности проблемы с подписями. Путин сказал, что существует законный способ отстоять право на участие в выборах.

Президент РФ также сравнил события в российской столице с протестами «желтых жилетов» в Париже. В ответ на это Эммануэль Макрон заявил, что между событиями в Москве и Париже есть ряд различий.

Отметим, что лидеры России и Франции встретились 19 августа в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры политиков состоялись за несколько дней до саммита G7, который пройдет в Биаррице 24-26 августа.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Только две из шести акций протеста были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.