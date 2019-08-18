Названы лучшие смартфоны года
Эксперты европейской ассоциации Expert Imaging and Sound Association составили топ лучших устройств 2019 года, а также назвали главные смартфоны.
Лучшим смартфоном года по их версии стал Huawei P30 Pro. Специалисты указывают, что компании удалось совершить очередной прорыв в мире мобильной фотографии благодаря пятикратному оптическому зуму, а также похвалили разработчиков за наличие защиты от воды, высокую автономность и поддержку карт памяти объемом до 512 гигабайт, пишет Лента.ру.
OnePlus 7 Pro назван самым продвинутым смартфоном года, так как обладает мощным процессором, 12 гигабайтами оперативной памяти и безрамочным дисплеем, занимающим 88 процентов фронтальной панели.
Honor 20 Pro получил награду в номинации «Лайфстайл-смартфон» за аккумулятор на четыре тысячи миллиампер-часов и неплохую камеру.
Лучшим доступным смартфоном назван Xiaomi Redmi Note 7.
Также специалисты EISA выбрали лучший электротранспорт — им стал самокат Xiaomi Mi Scooter Pro. Лучшими наушниками с системой активного шумоподавления стали Sony WH-1000XM3, лучшими беспроводными «затычками» назвали JBL Reflect Flow.