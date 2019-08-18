Военные учения в Нахчыване

В соответствии с Планом согласования войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год начались очередные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно информации, в рамках учений войска, поднятые по сигналу тревоги направляются в зону концентрации, где осуществляется практическое управление ими. После штабного планирования операций принятые решения будут исполняться на компьютерах в центре симуляции.

Учения продолжатся до 24 августа.

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