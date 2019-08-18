Военные учения в Нахчыване
В соответствии с Планом согласования войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год начались очередные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Согласно информации, в рамках учений войска, поднятые по сигналу тревоги направляются в зону концентрации, где осуществляется практическое управление ими. После штабного планирования операций принятые решения будут исполняться на компьютерах в центре симуляции.
Учения продолжатся до 24 августа.