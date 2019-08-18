Освобожденный иранский танкер направился в Грецию
Освобожденный иранский танкер Adrian Darya 1 (ранее Grace 1) отправился из Гибралтара в Грецию, передает агентство Reuters.
Танкер с 2,1 млн баррелей иранской нефти снялся со стоянки в Гибралтаре поздним вечером 18 августа. Прибытие в греческий порт Каламата ожидается в воскресенье 25 августа.
Отметим, что иранский танкер Grace 1, задержанный британской морской пехотой на территории Гибралтара по подозрению в незаконной транспортировке нефти в Сирию, 18 августа был официально отпущен и покинул воды британской территории. США требовали повторно арестовать танкер, однако этого не произошло.