Начались тренинги для сотен таможенников фото
С целью повышения уровня обслуживания на таможенных погранично-пропускных пунктах в соответствии с лучшими международными практиками, оптимизации его форм на базе инновационных методов, в частности применения передовых методов функционального управления, предоставления гражданам и иностранцам высококачественных таможенных услуг начались специальные тренинги сотрудников таможенных погранично-пропускных пунктов.
В ходе начавшихся 19 августа тренингов таможенникам профессиональными психологами и специалистами будут даны знания и проведены практические занятия по таким направлениям, как работа с гражданами и совершенствование способностей выстраивать взаимное общение, пропаганда воспитательного значения деятельности таможенных органов, улучшение коммуникативных навыков в деловой среде, а также минимизация негативного воздействия возможных недостатков в процессе общения.
Первоначально к тренингам привлечены до 500 таможенников - служащих пяти основных наземных таможенно-пограничных пропускных пунктов страны и в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Двухмесячные тренинги включают в себя такие темы, как «Кто такой современный гражданин и чего он желает», «Общие и отличительные черты местных и иностранных граждан», «Качественное обслуживание и удовлетворенность граждан», «Управление отношениями с гражданином», «Навыки работы с населением и налаживания отношений», «Методы работы с трудными гражданами и управление жалобами», «Управление чувствами и эмоциями», «Управление стрессовыми и конфликтными ситуациями», «Навыки выстраивания положительных отношений за короткое время», «Техники убеждения и влияния во время общения»