Акции «ЛУКОЙЛа» резко подорожали
Стоимость акций российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» на Московской бирже выросла более чем на 5% на фоне сообщения компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back (обратный выкуп).
На максимуме стоимость акций достигла отметки 5 298 руб. за штуку, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.
Скачок котировок произошел после того, как «ЛУКОЙЛ» объявил о подведении советом директоров компании итогов предъявления акционерами заявлений на продажу акций. За время действия оферты акционеры подали заявки на продажу 82,89 млн акций, в то время как ранее было решено выкупить и погасить 35 млн акций.
«Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 руб. за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года», — говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».