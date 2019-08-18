Акции «ЛУКОЙЛа» резко подорожали

Стоимость акций российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» на Московской бирже выросла более чем на 5% на фоне сообщения компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back (обратный выкуп).

На максимуме стоимость акций достигла отметки 5 298 руб. за штуку, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.