Китайская разведка: портрет на фоне одного провала детективно-политическое чтиво
В отличие от ЦРУ, ФСБ или Ми-6, у Министерства государственной безопасности Китая нет официального сайта или общедоступных контактов для связи. Все, что относится к китайской разведке, глазам и ушам, а иногда и рукам Пекина, покрыто непроницаемой завесой секретности. И лишь иногда, в случае громкого провала сотрудников МГБ, нам удается немного узнать об этой спецслужбе.
Было 1 апреля 2018 года - пасхальные выходные в Европе. Брюссель кружило в вихре праздничного настроения. И многочисленные прохожие, спешащие в рестораны и бары столичного района Святой Екатерины, что неподалеку от Гран-Плас, не обращали никакого внимания на китайца профессорского вида, неторопливо идущего по улице.
Другое дело - сотрудники «наружки» бельгийской контрразведки. Каждый шаг гостя Брюсселя фиксировался на камеры, любой его взгляд по сторонам становился предметом обсуждения в штабном фургончике, где расположились руководители операции. Сотрудник китайского МГБ Сюй Яньцзюнь шел на встречу со своим американским агентом. Бельгийская контрразведка и прикомандированные к ней на время этой операции сотрудники американского ФБР готовились его «принять» с поличным.
А началась эта история немногим более года назад, в марте 2017-го, когда американский сотрудник международной корпорации GE Aviation - одного из лидеров двигателестроения - получил письмо из Нанкинского университета аэронавтики и астрономии (NUAA).
«Не согласится ли уважаемый коллега приехать в Китай прочесть пару лекций и поучаствовать в семинарах с китайскими специалистами?» - спрашивал неизвестный отправитель. - «Естественно, все ваши расходы будут оплачены, кроме того, вам назначен гонорар. Сумма скромная, 3 500 долларов, но мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с таким уважаемым и авторитетным специалистом, как вы».
Польщенный таким вниманием сотрудник GE Aviation согласился, и уже 2 июня прибыл в Нанкин. В аэропорту его встречал «представитель NUAA Цюй Хуэй», которым, как уже догадался читатель, был Сюй Яньцзюнь, майор МГБ КНР, заместитель директора одного из отделов шестого бюро китайской разведки (научно-техническое направление).
Через пару часов они встретились в холле одной из лучших гостиниц Нанкина, а спустя еще час американец вполне добровольно, без запугивания и шантажа, дал согласие работать на китайцев. И за солидный гонорар передать им совершенно секретную информацию о всех новых разработках GE Aviation.
Собственно, это «всех» агента и погубило. Служба безопасности корпорации спустя пять месяцев обнаружила, что кто-то гигабайтами копирует важнейшую и конфиденциальную информацию из внутренней сети. Ну а найти того, кто этим занимается, было делом техники.
Несколько часов вдумчивой беседы, к которой подключились вызванные в GE Aviation сотрудники ФБР - и американский инженер не только во всем раскаялся, все сдал и все осознал, но и решил твердо встать на путь исправления, то есть сотрудничества с американской контрразведкой. После чего информацию для передачи Сюй Яньцзюню готовили уже в ФБР. А в феврале 2018-го решили его задержать.
Инженер передал китайскому разведчику информацию о том, что в его распоряжении оказался жесткий диск со сверхценной информацией, который он хотел бы передать лично. Вот по этой причине 1 апреля 2018-го майор МГБ Сюй и оказался в Брюсселе, где и был задержан в момент получения от двойного агента «посылочки».
Дело Сюй Яньцзюня - не самая громкая операция - выбрано для описания только потому, что оно глубоко символично и показательно. Одной из первостепенных задач китайской разведывательной триады - МГБ, соответствующая структура в Министерстве общественной безопасности и Разведывательное управление Национально-освободительной армии Китая - является именно добывание технических секретов Запада. Которые затем используются Пекином и частными компаниями для развития китайской науки и экономики.
Запад уже сейчас открыто признает, что на этом фронте невидимой войны он Китаю проиграл всухую, с треском. И единичные успехи, вроде задержания майора Сюя, погоды совершенно не делают.
«С точки зрения угрозы национальной безопасности США и нашим интересам, китайцы, безусловно, являются приоритетом номер один», - считает Билл Эванино, бывший сотрудник ФБР, а в настоящее время - директор Национального центра изучения вопросов контрразведки и безопасности США. С ним полностью согласен и Джеймс Олсон, экс-сотрудник ЦРУ, занимавшийся в Лэнгли контрразведкой, а сейчас - профессор одного из университетов: «Ни у кого из нас, входящих в разведывательное сообщество США и НАТО, состоящих членами организации «Пять глаз», Five Eyes, нет ресурсов для того, чтобы противостоять разведывательным усилиям Китая».
А между тем, главное по делам разведки ведомство Китая, Министерство государственной безопасности (Гоаньбу), сравнительно молодо, поскольку было создано в 1983 году. Но за ним - тысячелетние традиции разведки и контрразведки, которым власти Китая во все времена придавали огромное значение. За ним - полвека опыта спецслужб Китайской коммунистической партии, первая из которых, Особый комитет ЦК КПК, был создан еще в 1928 году. А во главе его стоял легендарный Чжоу Эньлай, причем службу эту «ставили на крыло» советские профессионалы из ОГПУ-НКВД-МГБ.
Китайская разведка - любимое детище Компартии Китая, а потому прекрасно финансируется и оснащается, ее сотрудники - около 300 тысяч человек - одни из самых высокооплачиваемых служащих КНР с внушительным социальным пакетом, регулярными премиями, льготами и гарантиями.
И чтобы Гоаньбу был не только «ушами и глазами», но еще и «руками» партии и государства, при МГБ КНР созданы свои военные части - «народная стража», для действий внутри страны. А также несколько специальных подразделений - команда Цзюй № 5 для операций за границей и подразделения антитеррора «Пантера» и «Снежный волк», о которых достоверно известно только то, что они есть.
Может создаться впечатление, что научно-техническая разведка является главным занятием для МГБ, но это не совсем верно. Одним из приоритетов, не отменяющих и другие задачи - так будет точнее. Ведь именно Гоаньбу занимается работой с агентурой внутри китайской диаспоры по всему миру. И это настоящий кладезь информации, а также оперативных возможностей. В числе которых - участие во многих секторах легального и нелегального бизнеса, по иному китайскому бизнесмену или мелкому торговцу никогда не скажешь, что в домашнем шкафу у него висит надежно укрытый чехлом от моли офицерский мундир. Который, возможно, он никогда в жизни не оденет.
Кроме того, одной из задач китайского МГБ является проецирование мягкой силы Китая, для чего офицеры разведки через подставные компании приобретают средства массовой информации и устанавливают крайне доверительные связи с видными политиками. Кто больше всех выступал с нападками на австралийские спецслужбы и высмеивал их «китаефобию»? Премьер-министр страны Пол Китинг. Кем же работает сейчас экс-премьер? Специальным советником правления Банка развития Китая. С совершенно специальным окладом.
И возглавляет это ведомство Чэнь Вэньцин, два десятка лет проработавший в органах государственной безопасности Китая, пройдя при этом все ступеньки карьерной лестницы - от рядового оперативника в одном из уездов провинции Сычуань до главы одной из наиболее могущественных спецслужб мира. Что интересно, перед тем как занять этот пост в 2015 году, он два года состоял в заместителях Ван Цишаня, того самого, о котором китайские чиновники говорят, что «лучше встретить черта, чем оказаться на аудиенции у товарища Вана».
Почти невидимая, но присутствующая везде - именно такой является сейчас китайская разведка. Несмотря на «молодость», на счету МГБ десятки головокружительных операций во многих регионах мира. Причем часть из них имела серьезные геополитические последствия. От Персидского залива до Сиднея, от Африки до России, Афганистан, Венесуэла, Мадагаскар - везде китайская разведка оставила свой след. Но об этом в следующий раз, для первого знакомства с этим политическим явлением и бритвенно-острым скальпелем Пекина сказано пока достаточно.