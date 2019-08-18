Шэн Сию, специально для haqqin.az 22:07

В отличие от ЦРУ, ФСБ или Ми-6, у Министерства государственной безопасности Китая нет официального сайта или общедоступных контактов для связи. Все, что относится к китайской разведке, глазам и ушам, а иногда и рукам Пекина, покрыто непроницаемой завесой секретности. И лишь иногда, в случае громкого провала сотрудников МГБ, нам удается немного узнать об этой спецслужбе.

Было 1 апреля 2018 года - пасхальные выходные в Европе. Брюссель кружило в вихре праздничного настроения. И многочисленные прохожие, спешащие в рестораны и бары столичного района Святой Екатерины, что неподалеку от Гран-Плас, не обращали никакого внимания на китайца профессорского вида, неторопливо идущего по улице. Другое дело - сотрудники «наружки» бельгийской контрразведки. Каждый шаг гостя Брюсселя фиксировался на камеры, любой его взгляд по сторонам становился предметом обсуждения в штабном фургончике, где расположились руководители операции. Сотрудник китайского МГБ Сюй Яньцзюнь шел на встречу со своим американским агентом. Бельгийская контрразведка и прикомандированные к ней на время этой операции сотрудники американского ФБР готовились его «принять» с поличным. А началась эта история немногим более года назад, в марте 2017-го, когда американский сотрудник международной корпорации GE Aviation - одного из лидеров двигателестроения - получил письмо из Нанкинского университета аэронавтики и астрономии (NUAA). «Не согласится ли уважаемый коллега приехать в Китай прочесть пару лекций и поучаствовать в семинарах с китайскими специалистами?» - спрашивал неизвестный отправитель. - «Естественно, все ваши расходы будут оплачены, кроме того, вам назначен гонорар. Сумма скромная, 3 500 долларов, но мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с таким уважаемым и авторитетным специалистом, как вы». Польщенный таким вниманием сотрудник GE Aviation согласился, и уже 2 июня прибыл в Нанкин. В аэропорту его встречал «представитель NUAA Цюй Хуэй», которым, как уже догадался читатель, был Сюй Яньцзюнь, майор МГБ КНР, заместитель директора одного из отделов шестого бюро китайской разведки (научно-техническое направление).

Через пару часов они встретились в холле одной из лучших гостиниц Нанкина, а спустя еще час американец вполне добровольно, без запугивания и шантажа, дал согласие работать на китайцев. И за солидный гонорар передать им совершенно секретную информацию о всех новых разработках GE Aviation. Собственно, это «всех» агента и погубило. Служба безопасности корпорации спустя пять месяцев обнаружила, что кто-то гигабайтами копирует важнейшую и конфиденциальную информацию из внутренней сети. Ну а найти того, кто этим занимается, было делом техники. Несколько часов вдумчивой беседы, к которой подключились вызванные в GE Aviation сотрудники ФБР - и американский инженер не только во всем раскаялся, все сдал и все осознал, но и решил твердо встать на путь исправления, то есть сотрудничества с американской контрразведкой. После чего информацию для передачи Сюй Яньцзюню готовили уже в ФБР. А в феврале 2018-го решили его задержать. Инженер передал китайскому разведчику информацию о том, что в его распоряжении оказался жесткий диск со сверхценной информацией, который он хотел бы передать лично. Вот по этой причине 1 апреля 2018-го майор МГБ Сюй и оказался в Брюсселе, где и был задержан в момент получения от двойного агента «посылочки». Дело Сюй Яньцзюня - не самая громкая операция - выбрано для описания только потому, что оно глубоко символично и показательно. Одной из первостепенных задач китайской разведывательной триады - МГБ, соответствующая структура в Министерстве общественной безопасности и Разведывательное управление Национально-освободительной армии Китая - является именно добывание технических секретов Запада. Которые затем используются Пекином и частными компаниями для развития китайской науки и экономики.

Запад уже сейчас открыто признает, что на этом фронте невидимой войны он Китаю проиграл всухую, с треском. И единичные успехи, вроде задержания майора Сюя, погоды совершенно не делают. «С точки зрения угрозы национальной безопасности США и нашим интересам, китайцы, безусловно, являются приоритетом номер один», - считает Билл Эванино, бывший сотрудник ФБР, а в настоящее время - директор Национального центра изучения вопросов контрразведки и безопасности США. С ним полностью согласен и Джеймс Олсон, экс-сотрудник ЦРУ, занимавшийся в Лэнгли контрразведкой, а сейчас - профессор одного из университетов: «Ни у кого из нас, входящих в разведывательное сообщество США и НАТО, состоящих членами организации «Пять глаз», Five Eyes, нет ресурсов для того, чтобы противостоять разведывательным усилиям Китая». А между тем, главное по делам разведки ведомство Китая, Министерство государственной безопасности (Гоаньбу), сравнительно молодо, поскольку было создано в 1983 году. Но за ним - тысячелетние традиции разведки и контрразведки, которым власти Китая во все времена придавали огромное значение. За ним - полвека опыта спецслужб Китайской коммунистической партии, первая из которых, Особый комитет ЦК КПК, был создан еще в 1928 году. А во главе его стоял легендарный Чжоу Эньлай, причем службу эту «ставили на крыло» советские профессионалы из ОГПУ-НКВД-МГБ.

Китайская разведка - любимое детище Компартии Китая, а потому прекрасно финансируется и оснащается, ее сотрудники - около 300 тысяч человек - одни из самых высокооплачиваемых служащих КНР с внушительным социальным пакетом, регулярными премиями, льготами и гарантиями. И чтобы Гоаньбу был не только «ушами и глазами», но еще и «руками» партии и государства, при МГБ КНР созданы свои военные части - «народная стража», для действий внутри страны. А также несколько специальных подразделений - команда Цзюй № 5 для операций за границей и подразделения антитеррора «Пантера» и «Снежный волк», о которых достоверно известно только то, что они есть. Может создаться впечатление, что научно-техническая разведка является главным занятием для МГБ, но это не совсем верно. Одним из приоритетов, не отменяющих и другие задачи - так будет точнее. Ведь именно Гоаньбу занимается работой с агентурой внутри китайской диаспоры по всему миру. И это настоящий кладезь информации, а также оперативных возможностей. В числе которых - участие во многих секторах легального и нелегального бизнеса, по иному китайскому бизнесмену или мелкому торговцу никогда не скажешь, что в домашнем шкафу у него висит надежно укрытый чехлом от моли офицерский мундир. Который, возможно, он никогда в жизни не оденет. Кроме того, одной из задач китайского МГБ является проецирование мягкой силы Китая, для чего офицеры разведки через подставные компании приобретают средства массовой информации и устанавливают крайне доверительные связи с видными политиками. Кто больше всех выступал с нападками на австралийские спецслужбы и высмеивал их «китаефобию»? Премьер-министр страны Пол Китинг. Кем же работает сейчас экс-премьер? Специальным советником правления Банка развития Китая. С совершенно специальным окладом.

И возглавляет это ведомство Чэнь Вэньцин, два десятка лет проработавший в органах государственной безопасности Китая, пройдя при этом все ступеньки карьерной лестницы - от рядового оперативника в одном из уездов провинции Сычуань до главы одной из наиболее могущественных спецслужб мира. Что интересно, перед тем как занять этот пост в 2015 году, он два года состоял в заместителях Ван Цишаня, того самого, о котором китайские чиновники говорят, что «лучше встретить черта, чем оказаться на аудиенции у товарища Вана».