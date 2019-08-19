Россия и Пакистан намерены развивать военное сотрудничество

Военные делегации РФ и Пакистана подтвердили готовность развивать сотрудничество, сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в понедельник в Москве состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина. Делегацию Пакистана возглавил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Икрам Ул-Хак.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества", - говорится в сообщении.