Twitter запретит рекламу государственных СМИ

"В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы", - говорится в заявлении компании.

"Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам", - говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет "защитить здоровый дискурс и открытое общение".

Определяя, какое СМИ является государственным, Twitter будет принимать во внимание такие факторы, как контроль над редакционным контентом, финансы организации, влияние (или "вмешательство") на другие СМИ и журналистов, "политическое давление или контроль над процессом производства и распространения" новостей.

Критерии будут формировать на основе оценок со стороны таких организаций, как "Репортеры без границ", Freedom House, еженедельник Economist, Комитет в защиту журналистов и подразделения ЮНЕСКО.

У государственных СМИ будет 30 дней, чтобы убрать свою рекламу c платформы Twitter.

В ходе расследования "российского вмешательства в выборы в США", которое Москва отрицает, Twitter подвергался критике за предполагаемую активность на его страницах российских СМИ и страниц, которые в Twitter ассоциируют с Россией. Платформа не раз блокировала аккаунты, связанные с российскими СМИ. Еще в 2017 году платформа приняла решение заблокировать рекламу телеканала RT и агентства Sputnik.