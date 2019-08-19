В сети появилось видео испытаний крылатой ракеты наземного базирования, которые провело Министерство обороны США. Как сообщается на сайте ведомства, испытания прошли в воскресенье, 18 августа, на острове Сан-Николас, штат Калифорния, пишет «Лента.ру».

На кадрах запечатлено, как ракета появляется из пусковой установки и поднимается в воздух.