Жесткая посадка российского пассажирского самолета в Армении

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри, пострадавших нет, сообщили в понедельник в комитете гражданской авиации Армении, передает РИА Новости.

"Девятнадцатого августа в 21.04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолет авиакомпании "Победа" коснулся задней частью взлетной полосы. В результате была повреждена хвостовая часть самолета. На борту находились 173 пассажира, в результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

Отмечается, что дальнейший полет осуществит резервный самолет "Победы". "Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия", - говорится в сообщении.