Сбой в работе Google

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в понедельник в ряде стран, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии.

По данным сервиса, у 93% пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.