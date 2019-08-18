О проблеме безналичных платежей в Азербайджане и борьбе с теневой экономикой мы и решили побеседовать с Членом Правления и Главным Операционным директором PASHA Bank Джалалом Оруджевым.

Президент призвал предприняты серьезные шаги в этом направлении, увеличить объем безналичных операций и количество POS терминалов. И.Алиев с сожалением отметил, что число POS терминалов не растет. По мнению президента, низкий уровень безналичных расчетов «подпитывает» теневую экономику, борьба с которой является одной из основных задач азербайджанского правительства.

На последнем совещании, посвященном вопросам социально-экономической сферы, президент Ильхам Алиев открыто призвал увеличить число безналичных операций в стране. Глава государства посетовал на то, что безналичные расчеты в Азербайджане находятся на низком уровне.

- Какие основное тренды развития сегмента безналичных платежей вы наблюдаете в настоящее время в Азербайджане? Какова роль госведомств и частных банков в этом процессе?

- Главное, что необходимо отметить на сегодняшний день – это то, что доля безналичных платежей в Азербайджане растет, средняя же сумма одной транзакции снижается. Это означает, что пользование платежными картами прочно входит в обиход нашего общества, что и является наглядным показателем роста безналичного оборота. В частности, за последние несколько лет объем оборотов посредством пластиковых карт в крупных и средних торговых точках значительно увеличился. Данные тенденции также отражают рост прозрачности и процессы «обеления» в экономике.

Основным же условием развития безналичных платежей в стране является проведение успешных экономических реформ и обеспечение максимальной прозрачности во многих сферах экономики. Так, последние проекты Министерства налогов и Государственного таможенного комитета стимулировали переход ведения деятельности компаний и предприятий частного сектора экономики на прозрачный, безналичный расчет, что наглядно видно из отчетов данных ведомств за 2018-й год. Деятельность регуляторов рынка – Палаты надзора над финансовыми рынками и Центрального Банка АР также сильно повлияла на расширение масштабов безналичных оборотов в стране. Мы, как один из ведущих финансовых институтов страны, тесно взаимодействующий с реальным сектором экономики, видим, что на сегодняшний в Азербайджане сформировался самый благоприятный климат для дальнейшего многократного увеличения безналичных оборотов.

В свою очередь, частные банки страны активно участвуют в стимулировании своих клиентов для еще большего применения инструментов безналичной оплаты. Используя передовые технологии и совершенствуя функционал платежных систем, участники рынка создают и модернизируют мобильные приложения, проводят стимулирующие мероприятия, увеличивают сеть POS-терминалов и т.д. Конечно, существуют еще множество юридических нюансов, требующих внимания всех сторон данного процесса, и они успешно решаются совместно с регуляторами рынка.

- Какие изменения рынка Вы ожидаете на фоне реализации инициативы Министерства налогов по внедрению касс нового поколения? Какие решения предложит PASHA Bank для своих клиентов?

- Развитие безналичных платежей связано с идущими налоговыми реформами и требованиями регулятора, в рамках которых планируется установка кассовых аппаратов нового поколения. Предполагается, что информация о любой операции, осуществленной в торговой точке посредством новых касс, будет сразу отображаться в базах регулятора, что позволит ведомству анализировать оборот торгового объекта, и приведет к снижению числа уклонений от выплат налогов. С внедрением на рынке новых кассовых аппаратов прозрачность проводимых операций резко повыситься, что может привести к снижению количества налоговых проверок для предпринимателей.

В свете новых требований на законодательном уровне, наш банк совместно с партнером представляет на рынке кассовый аппарат нового поколения SMART KASSA. Аппарат совмещает в себе онлайн-кассу, POS-терминал, функцию печати чека и полностью соответствует всем требованиям Министерства налогов. С учетом предполагаемых объемов проводимых операций, PASHA Bank предлагает приобретать кассовые аппараты своим целевым клиентам на льготных условиях, вплоть до предоставления оборудования на бесплатной основе.

- В чем преимущество новшества и особенности новых кассовых аппаратов, которые вы планируете внедрять?

- Основное преимущество в том, что кассовый аппарат SMART KASSA одновременно является и фискальным регистратором, подключенным напрямую к централизованной базе данных. Этим устройством можно пользоваться как в качестве кассового аппарата для наличных платежей, так и в качестве POS-терминала, который будет принимать к оплате карты любых банков. То есть, вместо двух или трех аппаратов можно обойтись одним компактным решением. Комиссии с пластиковых карт будут взиматься как у обычного POS-терминала. Еще одним из преимуществ является то, что предприниматели смогут вести свой бизнес, не беспокоясь о налоговых проверках - данные о денежных оборотах, поступающие в систему, позволят всем регуляторам анализировать информацию дистанционно.

При создании SMART KASSA нами использовался опыт таких стран, как Турция и Россия. Мы уверены, что это устройство будет незаменимым инструментом для малого и среднего бизнеса. Предлагаемые PASHA Bank кассовые аппараты нового поколения идеально подходят для объектов торговли и услуг (магазины, пункты общественного питания и т.д.), а также являются выгодным решением для курьерских служб и организаций выездной торговли, так как функционируют посредством SİM-карты или Wi-Fi соединения.

Более того, обратиться для получения устройства нового поколения можно уже сейчас, так как аппарат также функционирует и в качестве обычного POS-терминала. После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве, все модули SMART KASSA будут активизированы автоматически.

Ближе к концу текущего года мы планируем запустить в этих устройствах специальные системы, в которых предприниматели смогут вести складской и бухгалтерский учеты, что сэкономит им время для составления месячных и квартальных отчетов. Одним словом, с помощью кассовых аппаратов SMART KASSA предприниматели смогут в значительной степени усовершенствовать контроль над системой учета проведения операций и оптимизировать свои расходы.