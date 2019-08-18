Ротшильд стал владельцем аэропорта Кишинева

"Сегодня в Международный аэропорт Кишинева с визитом прилетел новый владелец компании Avia Invest и концессионер Международного аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд", - цитирует ТАСС сообщение.

Пресс-служба взявшей аэропорт в концессию компании Avia Invest сообщила, что 95% ее акций купила инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом в Гернси (Нормандские острова).

За последние годы в Avia Invest несколько раз менялись собственники. Ее учредителями были бизнесмены из России, затем контрольный пакет выкупили британцы.