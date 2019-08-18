О чем говорили Путин и Макрон более трех часов за закрытыми дверями?

Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в летней резиденции французских лидеров Форт Брегансон продолжались более трех с половиной часов, сообщает РИА Новости.

После церемонии фотографирования президенты перешли на террасу, где после вступительных слов ответили на вопросов журналистов. СМИ отметили, что это шло вразрез с обычным ходом переговоров, поскольку главы государств дают пресс-конференцию по окончании встречи.

После того как журналисты покинули форт, Путин и Макрон продолжили общение в закрытом режиме. Переговоры глав государств продолжались более трех с половиной часов. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили широкий спектр международных проблем и вопросы двустороннего сотрудничества, после чего отправились на рабочий ужин.