Нетаньяху: Сара не хотела оскорбить Украину

«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — сказал Нетаньяху.

Находясь в украинской столице, премьер записал видеообращение, в котором заявил, что его супруга «специально выбрала одежду национальных цветов Украины», желая продемонстрировать «уважение к Украине», передает РИА Новости.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Нетаньяху, смеясь, предположил, что СМИ Израиля проигнорировали бы его визит в Украину, не случись «инцидента с хлебом»: «Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так».

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», – заявил премьер Израиля.

Инцидент произошел после прилета рейса с четой Нетаньяху в Киев. На трапе ему и его жене преподнесли традиционный каравай. Израильский премьер отломил от него кусок и передал жене, однако супруга Нетаньяху бросила его на землю.

Визит Нетаньяху в Киев стал первой за 24 года официальной поездкой главы израильского правительства в Украину с 1995 года, когда в Киев приезжал Ицхак Рабин.