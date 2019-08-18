Виктория Магда, специально для haqqin.az 01:19

Лидер нации (Елбасы) Нурсултан Назарбаев провел заседание Бюро Политического совета «Нур Отан», на котором призвал активизировать подготовку партии к выборам в нижнюю палату парламента (мажилис). При этом он заявил, что выборы состоятся в конституционные сроки, то есть в 2021 году. Тем самым Елбасы опроверг распространившиеся в Казахстане слухи о проведении досрочных парламентских выборов. Нурсултан Назарбаев, президент Касым-Жомарт Токаев, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и депутат сената парламента Дарига Назарбаева встретились в конце минувшей недели «без галстуков». Обсуждалась подготовка к электоральному периоду в условиях нового законодательства о выборах. Об этом сообщил в твиттер пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Таким образом, Назарбаев упредил слухи о проведении в стране досрочных парламентских выборов. «Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании», – заявил Назарбаев. Однако заявление Назарбаева вызвало разговоры о том, что выборы будут досрочными. Как сказал haqqin.az источник в Акорде (администрации президента), планируется, что 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к народу, в котором выскажет поручения парламенту и правительству, а также даст старт избирательной кампании и назначит дату досрочных выборов. Это будут восьмые выборы в истории независимого Казахстана и шестые внеочередные. Напомним, внеочередные выборы проводятся в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий мажилиса. Отметим, что правящая партия «Нур Отан» доминирует в парламенте. На последних выборах она набрала 82,15% и получила 84 места в мажилисе. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила семь мест, столько же - и Коммунистическая народная партия Казахстана. Еще две казахстанские партии не смогли преодолеть 7%-ный барьер.

Как отметил Елбасы, за 20 лет «Нур Отан» стала мощнейшей политической силой страны». И сдавать позиции партия не намерена. По мнению сторонников досрочных выборов, чем быстрее их проведут, тем меньше у оппозиции будет времени для консолидации. И тем больше харизма первого президента Нурсултана Назарбаева будет оказывать воздействие на результаты выборов. В принципе власть всегда готова к проведению выборов, в отличие от оппозиции. Сам Нурсултан Назарбаев, несмотря на то, что уступил кресло президента своему преемнику, держит руку на пульсе. Именно он дал команду на модернизацию своей партии. «С Назарбаевым будут сверяться, как с камертоном. Если образно говорить, то Назарбаев, в формате полномочий первого президента, имеет возможность держать под контролем все конституционные рамки. Он входит и в Конституционный совет, который имеет важнейшие ветирующие функции, имеет право обращения к народу, контролирует Совет безопасности. Именно Назарбаев осуществляет стратегирование по самым важным вопросам международной и внутренней политики», – сказал haqqin. az директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов. По мелочам вмешиваться в развитие событий Назарбаев не станет. «Казахстан развивается курсом Назарбаева. И это реальность. Нурсултан Назарбаев заинтересован, чтобы транзит власти и развитие Казахстана шли динамично и продуктивно. Это его историческая миссия», – подчеркнул эксперт. Большинство экспертов сходятся во мнении, что выборы в парламент завершают процесс транзита власти, в который входит не только передача статуса полномочий президента страны Касым-Жомарту Токаеву, но и обновление депутатского корпуса, представительных органов власти всех уровней. По мнению директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, это важно в интересах изменения баланса сил в правящей элите страны как одно из ключевых условий успешности транзита власти. Затягивание с решением этих вопросов может быть чревато различными сбоями в ходе реализации соответствующего сценария. Стремление же Елбасы и его ближайшего окружения не допустить тех или иных сбоев привели, прежде всего, к проведению досрочных президентских выборов с необходимым результатом. Вполне вероятно, что аналогичное намерение имеется и относительно выборов в мажилис и маслихаты.

Впрочем, Токаев уже сделал перегруппировку команды, на ключевые посты назначены новые игроки. Был обновлен состав сената (верхней палаты парламента). Из старых кадров осталось только двое – Дарига Назарбаева, которая, скорее всего, будет председателем сената, и опытный идеолог Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед. Есть новые назначенцы во внутреннем блоке: администрацию президента возглавляет опытный управленец Крымбек Куршербаев. Он был послом Казахстана в РФ, успешным акимом (губернатором) трех областей. Интересовался польским опытом экономического развития страны и в целом стран Восточной Европы. Поэтому он представляет, какие шаги надо сделать для модернизации постсоветских режимов к европейскому, более современному образцу. Советником президента стала Аида Балаева, она занимается обращениями граждан. По мнению Юрия Солозобова, видимо, Казахстан учитывает опыт Узбекистана, когда президент Шавкат Мирзиёев создал впечатляющую систему электронных приемных, собрал колоссальный массив данных и смог в короткие сроки сделать эффективные шаги, погасившие многие социальные и политические проблемы в Узбекистане. Казахстанская власть, судя по всему, учтет положительный опыт Узбекистана. По словам Юрия Солозобова, казахстанская власть всегда изучала опыт соседей и внешний опыт, творчески его перерабатывала и воплощала в жизнь. «Надеюсь, что так и будет и на этот раз. Президент Токаев интеллектуал, не склонен к радикальным действиям и не является сторонником силового формата решения вопроса. Интеллектуальный, творческий подход и вдумчивость преобладают при составлении программ политической и экономической модернизации Казахстана. Еще один плюс в пользу проведения досрочных выборов – отсутствие серьезных конкурентов у партии власти и ухудшающаяся экономическая ситуация в Казахстане. Увеличение выплат в пенсионный фонд, ужесточение валютных операций и ряд других признаков говорят о том, что казна пуста и население будет еще стремительнее нищать. А в условиях галопирующей инфляции и девальвации тенге (национальная валюта Казахстана) выборы проводить просто опасно. Поэтому, как считает оппозиционный политик Серикжан Есенгулы, выборы состоятся в декабре этого года либо в январе следующего. Однако противники досрочных выборов утверждают, что вначале следовало бы привлечь свежие силы в партийно-политическую систему страны. И вовсе не обязательно ограничиваться только одной партией «Нур Отан». Но не факт, что молодежь пойдет в старые партии. Это может вызвать долгосрочный политический протест в Казахстане. Оппозиция, которая уже имеет опыт участия в президентских выборах, корпус наблюдателей и группу активистов, сможет оказать дестабилизирующее влияние на политическую обстановку в республике.