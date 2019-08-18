Российский полковник организовал угон яхты в Турции

Полиция и Интерпол установили личности похитителей и лидера преступной группировки, состоящей из восьми человек. Им оказался полковник ВМФ в отставке Олег Попилов. В свою очередь в Москве полиция задержала члена группировки, похитившей яхту, Анатолия Шутова.

Ранее портал Rusturkey.com сообщал, что 13 июля яхта Ghost 3 была взята в чартер гражданами России и больше в порт не вернулась. Чартерная компания обратилась в полицию, данные о похищении судна были переданы в Интерпол.

Установлено, что некто Владимир Соколов арендовал яхту, которая после отключения приборов слежения бросила якорь в Даламане. В аэропорт Даламана в это время прибыли другие члены группировки.

Вечером 15 июля датчик электронного слежения за яхтой был подключен к игрушечной лодке с дистанционным управлением, сигнал шел из территориальных вод Турции, что не вызвало ни у кого подозрений. В это время похищенная яхта вышла в нейтральные воды, а члены группировки вылетели из страны.

«Банда во главе с Олегом Попиловым работала в Средиземном море в течение 4 лет, на их счету 49 угнанных яхт в 2018 году и 37 яхт – в 2019 году, шесть из них найдены. Из Турции угнано 16 яхт», - рассказал менеджер компании по прокату яхт Халук Пекшен.

Следствие и поиск остальных преступников продолжается.