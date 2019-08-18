Загадочная болезнь поразила десятки любителей «вейпа»

Возможно, причиной заболеваний стала инфекция, однако достоверных доказательств этому нет. Случаи похожи между собой, большинство пострадавших пользовались электронными сигаретами.

В США зарегистрированы 94 случая неизвестной болезни, которую связывают с курением вейпов и электронных сигарет. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний занимается выяснением причин заболевания.

Отмечается, что почти все пострадавшие – подростки и молодые люди, сообщения о случаях заболевания поступили из 14 штатов, сообщает РИА Новости. Медики не могут с точностью сказать, что заболевание вызвано инфекцией, предположительно, недуг связан с курением электронных сигарет и вейпов.

Среди симптомов, которые в большинстве случаев схожи между собой, наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, кашель, лихорадка, одышка, боли в груди, проблемы с ЖКТ. Некоторым пациентам потребовалась интубация трахеи (введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей). Заболевание развивается в течение нескольких дней до недели. Врачи пока не назначили конкретное лечение, однако смертельных случаев не зарегистрировано.