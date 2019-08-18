Глава МИД Ирана: В переговорах с США Тегеран не заинтересован
Тегеран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания, сказал находящийся с визитом в Финляндии министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Сейчас Тегеран не заинтересован. Должны быть основания для переговоров между США и Ираном. Мы не отказываемся от ядерного соглашения. Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворен им», — цитирует иранского дипломата РИА Новости.
Зариф уточнил, что «сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена».
«Насколько я знаю, в Соединенных Штатах не было никакой революции, а была смена правительства... Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством», — сказал министр.
Зариф также подчеркнул, что Иран не заинтересован в конфронтации и соблюдал ядерную сделку.