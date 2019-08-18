В аэропорту Екатеринбурга не позволили вывезти в Баку крупную сумму денег

Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы денег из уральской столицы. Во время проверки рейса Екатеринбург — Баку в чемодане гражданина Азербайджана нашли около 1,7 млн рублей, пишет «Областная газета».

По словам самого пассажира, он не знал, что деньги нужно декларировать. В итоге сумму, в эквиваленте равную 10 тыс. долларов, мужчине вернули. Больше миллиона пришлось изъять.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, против мужчины заведено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы.

«По закону, с суммой выше 10 тыс. долларов нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взымается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», — объяснил замначальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.