Заур Расулзаде, отдел политики 10:40

НАТО надоело обозначать свое пребывание в Грузии учебными центрами со своими инструкторами и участием в учениях. В Пентагоне давно разработан проект размещения в Грузии трех военных баз – двух наземных и одной морской. Альянсу нужно стабильное присутствие в такой территориально удобной для него стране: во-первых, она граничит с Россией, а во-вторых, имеет выход в Черное море. То есть США и НАТО смогут одним своим нахождением в регионе изрядно досаждать Москве. Впрочем, Грузия вовсе не сопротивляется. Она, напротив, приветствует это стремление американцев и их союзников. Подавляющее большинство грузинских политиков и политологов убеждены, что появление военных баз альянса существенно усилит безопасность их государства. Не говоря уже о том, что официальный Тбилиси просто рвется в НАТО, и допуск на свою территорию его военного контингента может ускорить процесс вступления в блок.

Пока же, как заявил глава оборонного ведомства страны Леван Изория после переговоров с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли, буквально на днях Тбилиси подпишет с Вашингтоном договор в военной сфере сроком на три года. «В последующие годы с полковником Бегли и ее командой мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с нашим оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей», - воодушевленно подчеркнул Изория. Правда, непредвиденное препятствие для очень уж тесных военно-политических отношений с американцами возникло в лице главного человека страны - президента Саломе Зурабишвили. Возможность размещения военных баз в Грузии она воспринимает явно настороженно. «Не думаю, что это будет рекомендовано. Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе», - весьма трезво оценила глава грузинского государства ситуацию с американскими базами в интервью грузинской службе «Голоса Америки». А вот пустить американцев в Черное море Зурабишвили не против. «Находясь в партнерстве с НАТО в Румынии и Болгарии на западном фланге морского региона, Грузия является жизненно важным стратегическим партнером на восточном побережье, и мы готовы к тому, что Черное море будет более тесно связано с Соединенными Штатами», - сказала она.

Скептически относится к идее размещения американского военного контингента в стране и редактор журнала «Арсенал» Ираклий Аладашвили, считая, что американцы опоздали с приходом в Грузию. «НАТО допустило огромную ошибку, когда не смогла воспользоваться тем периодом, когда Россия была слабой. Тревогу надо было бить именно в 2004 году, именно тогда РФ начала показывать свои когти. Если бы американцы захотели, они могли бы на второй же день после распада Советского Союза разместить свои базы на нашей территории. А сегодня это уже проблема, и это обусловлено фактором России», - утверждает Аладишвили. «А на нынешнем этапе, - добавляет он, — это нереально, от кого бы ни исходила данная инициатива». Но все же скептики и противники идеи присутствия американских военных в Грузии явно в меньшинстве. Гораздо чаще и публично, и кулуарно все выражают надежду, что они наконец-то появятся. Бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа даже предлагает, как можно скорее создать для американцев выгодные для них условия. Наверное, чтобы они не передумали. «Запад, американцы хотят иметь серьезные позиции на Кавказе, поскольку через него пролегает кратчайший путь к богатствам Центральной Азии. Если мы хотим вступить в НАТО, мы должны учитывать пожелания альянса. Об этом пока вслух не говорят, но факт, что американцы хотят иметь в Грузии военные базы. А мы должны пойти им навстречу. Если русские строят военные базы в Цхинвали и Сухуми, то мы тоже можем позволить Западу, НАТО, США, чтобы те создали свои базы на территории Грузии. У нас другого пути просто нет. Руководители альянса открыто никогда не скажут, что примут нас в НАТО, поскольку на нашей территории размещают военные базы. Но интересы как альянса, так и США требуют, чтобы они имели на Кавказе мощную военную базу», - заявил бывший премьер.

Более рациональный подход к проблеме, пожалуй, только у нынешнего премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Во всяком случае, он не забывает о национальных интересах. Отмечая, что отношения Грузии с НАТО, Евросоюзом, стратегическим партнером США «никогда не были на таком высоком уровне, как сейчас», он считает, что решения грузинские власти все же должны принимать, исходя из интересов своего государства. Аналитик по военно-политическим вопросам и безопасности Амиран Салуквадзе, представивший свое мнение haqqin.az, из числа противников присутствия американских военных в Грузии. «Для меня неприемлемо озвучивание подобных инициатив. Будет ли этот разговор касаться внеблокового статуса или ввода войск США, это проигрышно для страны и означает, что мы еще не сформировались. Для решения такого вопроса нужен референдум. Без референдума, прежде чем ввести сюда кого-либо, могут последовать довольно тяжелые последствия, и дело дойдет до гражданской войны. Стремление к НАТО, а затем размещение ее баз – это совсем другая тема. Существует желание населения, и мы спокойно продвигаемся вперед, шаг за шагом. Для размещения американских военных баз требуется и желание Вашингтона. Пойдет ли Америка по такому пути?! Сначала надо было бы спросить их, к тому же, до начала периода выборов. Если будет желание обоих государств, то этому вопросу ничто препятствовать не будет. Хотя я думаю, что Америка не готова к этому», - делает неожиданный вывод Салуквадзе.