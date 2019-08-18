Глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Линн Оуэнс заявила о том, что для борьбы с коррумпированными олигархами в рамках подготовленных законов на недвижимое имущество, роскошные автомобили и другие активы боссов преступных группировок будет наложен арест, пишет The Telegraph.

Законы, позволяющие арестовывать в Британии активы коррумпированных олигархов, приобретенные на «грязные деньги», вступили в силу в начале прошлого года. Их называют «законами МакМафии» (McMafia laws).

Впервые эти законы были применены в отношении жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева – Замиры. Тогда многомиллионные активы Заимиры Гаджиевой, потратившей миллион фунтов стерлингов лишь в отделе игрушек универмага Harrods, были заморожены.

Линн Оуэнс заявила, что следователи возглавляемого ею агентства следят за несколькими лидерами преступных группировок. Они находятся в центре внимания следователей, и в отношении преступных боссов вскоре будет принято решение. Гангстеры будут должны раскрыть источники своих доходов, в противном случае все их активы будут арестованы.

Предположительно, речь идет о лидерах преступных группировок, сформировавшихся на постсоветском пространстве.