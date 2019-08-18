В Петербурге жестоко избили азербайджанца

В Петербурге в понедельник, 19 августа, в отделение полиции из Александровской больницы поступило сообщение о госпитализации гражданина Азербайджана с различными травмами головы. Об этом «Невским новостям» стало известно от источника в правоохранительных органах.

Со слов знакомого пострадавшего, на мужчину напали и избили двое неизвестных на улице Крыленко. Потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, контузионно-геморрогическим очагом левой височной области. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Пострадавший прибыл в Россию в начале августа с целью частного визита. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.