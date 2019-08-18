Пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Ясамальском районе в многоэтажном доме между 13 и 14 этажами загорелись электрические кабели, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения Службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет дана дополнительная информация.