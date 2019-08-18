Скоростная сеть 4G Nar уже в Гобустане и Хызы

В результате работ по улучшению сети почти 55 регионов страны обеспечены базовыми станциями 4G. Таким образом, за последние три месяца Nar установил более 600 базовых станций 4G и почти 40 базовых станций 3G. В результате количество базовых станций Nar 4G превысило 2300, а количество базовых станций 3G - 2700.

В дополнение к Баку и Апшеронскому полуострову Nar расширяет сеть 4G в регионах, а также в центрах городов и районов. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. Следует отметить, что 72% пользователей 4G оператора проживают в столице, 28% - в регионах страны. В настоящее время 97,6% населения страны и 83,6% территории (исключая оккупированные территории) могут пользоваться высокоскоростным интернетом Nar. Оператор мобильной связи обеспечивает более 2,3 миллиона абонентов высокоскоростным интернетом с помощью более 8100 базовых станций.

Отметим, что оператор мобильной связи не только устанавливает новые базовые станции по всей стране, но также постоянно обновляет ранее установленные базовые станции. Кроме того, Nar расширяет емкость сети базовых станций.