Секретарь Совбеза Ирана: «Подписание ядерного соглашения было ошибкой»
Тегеран не должен был идти на подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в опубликованном во вторник интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.
Шамхани отметил, что «в Иране есть люди, которые считают, что подписание СВПД в 2015 году было ошибкой». На вопрос журналиста, является ли секретарь Совбеза сторонником этой точки зрения, Шамхани ответил утвердительно.
«Да. Я просто следую точке зрения населения Ирана», - подчеркнул он.
Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.