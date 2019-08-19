Назарбаев сочинил песню о родине и снял на нее клип видео
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
На кадрах видно, как Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине.
Как сообщает Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.
"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - написал первый президент Казахстана в примечании к видео.