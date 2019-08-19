Министерство обороны Азербайджана подтвердило сообщения СМИ о том, что найдено тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля этого года в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по организации похорон военного летчика.

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Найдено тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море 24 июля. Об этом порталу Modern.az сообщил бывший госсоветник, тесть погибшего пилота Габиль Гусейнли.