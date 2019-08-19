Найдены останки погибшего азербайджанского военного пилота обновлено 13:37
Министерство обороны Азербайджана подтвердило сообщения СМИ о том, что найдено тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля этого года в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием.
В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по организации похорон военного летчика.
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Найдено тело полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море 24 июля. Об этом порталу Modern.az сообщил бывший госсоветник, тесть погибшего пилота Габиль Гусейнли.
По его словам, в настоящее время тело покойного пилота находится в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Завтра в 9 утра в Учебно-образовательном центре Вооруженных Сил состоится церемония прощания с пилотом. Он будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Как сообщалось ранее, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.