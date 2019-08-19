Жара продолжится и завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью 20-24 градуса, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 21-23 градуса, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-40%.
На пляжах Апшерона северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды составит 25-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 19-24, днем 34-39 градусов, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.