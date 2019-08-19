Пожар в доме инвалидов в Шабране: есть пострадавшие

В Шабране в результате пожара в доме инвалидов пострадали семь человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно информации, все пострадавшие доставлены в Шабранскую центральную районную больницу. 51-летнему мужчине поставлен диагноз "резаная рана правой лодыжки".

Остальные шесть человек госпитализированы в связи с отравлением угарным газом. Двое из них помещены в хирургическое отделение, пять - в отделение реанимации. По словам врачей, состояние пострадавших среднетяжелое.