Широкомасштабные работы «Азеришыг» в Западном регионе

Так, в регионе в последние месяцы были проведены и продолжаются масштабные работы по реконструкции с целью минимизации технических потерь и обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов сельского хозяйства, промышленности, туризма и общественного питания. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Так, в Гяндже в целях обеспечения новопостроенной 35/10 кВ подстанции «Мехсети» проведена 35 кВ поземная кабельная линия от 110/10 кВ подстанции «Ени Гянджа» длиной в 3,1 километра. В этом поселке также проведена 10 кВ воздушная линия эектропередач и 5 трансформаторов подсоединены к сети.

Также в Гяндже после ввода в строй 110/10 кВ подстанции «Меркез» и 35/6 кВ подстанции «Вокзаляны» обеспечено предоставление потребителям устойчивой и качественной электроэнергии. В тоже время в новых поселках и жилых массивах города строятся новые трансформаторные пункты и проводятся воздушные линии электропередач для обеспечения электроэнергией жилых домов и промышленных объектов.

Глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» также сказал, что в Шамкирском районе были проведены работы по капитальному и текущему ремонту 10 и 35 кВ подстанций и воздушных линий электропередач, также были заменены 45 опорных столбов на новые металлические. На служебной территории Шамкирской электросети были установлены 558 новых счетчиков и заменены 1769 старых счетчиков.