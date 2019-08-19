Атака на российскую военную базу в Сирии

Сирийские боевики выпустили несколько снарядов из установок "Град" в направлении российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщил во вторник новостной портал Al-Masdar, передает ТАСС.

По его данным, нападение произошло в понедельник вечером. Российские ПВО отразили атаку, ни один из снарядов не достиг своей цели.

Al-Masdar связывает действия боевиков с операцией сирийской армии на юге провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун и опасениями экстремистов утратить опорные пункты в этом стратегически значимом районе.

Агентство пока не располагает официальным комментарием Минобороны РФ.