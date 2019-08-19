Узбекистан отпустил сум в «свободное плавание»
Центробанк Узбекистана установил плавающий курс национальной валюты - сума, который впредь будет колебаться в зависимости от валютного рынка. Об этом сообщил председатель Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов.
"Центральный банк принял решение отменить максимальное пятипроцентное отклонение при формировании курса сума. Теперь курс будет формироваться покупателями и продавцами. Это объективная экономическая необходимость", - приводит слова Нурмуратова агентство UzReport.
Кроме того, Центробанк Узбекистана не будет устанавливать цены на продажу и покупку иностранной валюты, они будут формироваться на рынке самостоятельно, сказал Нурмуратов.
Как пишет агентство Fergananews, с 20 августа коммерческие банки Узбекистана начали продажу наличной валюты через обменные пункты (ранее валюту можно было приобрести путем зачисления на пластиковые карты). Такое решение принято в рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка, отмечает пресс-служба Центробанка.
На биржевых торгах произошел резкий скачок курса ряда иностранных валют по отношению к узбекскому национальной валюте - суму. Доллар США прибавил сразу 323 сума и достиг отметки 9 384 сума. Евро показал динамику +301 сум и вырос до 10 393 сума.
Резкий взлет курса продажи и покупки американской валюты в коммерческих банках Узбекистана был отмечен 9 августа. Позже, в тот же день Центробанк внепланово обновил курс валют, приблизив его к курсу коммерческих банков, – до 8 882 сумов. Рост составил 177 сумов. 16 августа американская валюта возросла еще на 179 сумов, преодолев психологическую отметку в 9 000 сумов.