Узбекистан отпустил сум в «свободное плавание»

Центробанк Узбекистана установил плавающий курс национальной валюты - сума, который впредь будет колебаться в зависимости от валютного рынка. Об этом сообщил председатель Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов.

"Центральный банк принял решение отменить максимальное пятипроцентное отклонение при формировании курса сума. Теперь курс будет формироваться покупателями и продавцами. Это объективная экономическая необходимость", - приводит слова Нурмуратова агентство UzReport.

Кроме того, Центробанк Узбекистана не будет устанавливать цены на продажу и покупку иностранной валюты, они будут формироваться на рынке самостоятельно, сказал Нурмуратов.